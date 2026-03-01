◇オープン戦中日9―2DeNA（2026年3月1日バンテリンD）昨年の育成ドラフト1位で入団した中日・牧野憲伸投手（26＝オイシックス）が、支配下登録へ向けて好アピールを続行中だ。4―1の5回にマウンドへ。林、三森を連続三振に仕留め、ヒュンメルに左前打を許すも最後は成瀬を3球三振だ。1回を1安打無失点で3奪三振の好投に「たくさん観客が入っていて、湧き上がるものがあった。しっかりバッターと勝負できたので良かっ