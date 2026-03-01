【ブンデスリーガ】ホッフェンハイム 0−1 ザンクトパウリ（日本時間2月28日／プレゼロ・アレーナ）【映像】神業「4人抜き」ドリブルザンクトパウリのMF藤田譲瑠チマが披露したスーパープレーが話題を集めている。4選手をドリブルで抜き去ると、ファンからは「こんな運べたんや」と驚きの声があがった。日本時間2月28日のブンデスリーガ第24節で、ザンクトパウリはアウェイでホッフェンハイムと対戦した。前節ブレーメン戦でブ