■2日(月)の全国の天気沖縄や九州は午前中から雨で、沖縄では雷を伴った激しい雨の降る所があるでしょう。夕方以降は四国、夜は中国地方、夜遅くは近畿も雨が降り出す見込みです。関東は雲が広がりやすく、夜はにわか雨があるでしょう。東海や北陸は午前中は晴れますが、午後は次第に雲が増えそうです。北日本は日中晴れる所が多いでしょう。ただ、北海道は局地的に雪の降る所がありそうです。また、北海道は引き続き、強い北より