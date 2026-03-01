モデルの川野由架子（39）が1日、自身のインスタグラムを更新。結婚を発表した。「結婚しました」と報告し、純白のウエディングドレス姿でお相手とのツーショットや、結婚指輪などを披露。「お世話になっている方たちへ、感謝と共にお伝えしたかったので投稿します。これからも変わらず、見守って頂けたらとても嬉しいです」とつづった。ファンやフォロワーからも祝福の声に加え、「美しい〜！なんて素敵なんだ」「美しい、、、」