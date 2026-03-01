歌手の松浦航大が１日、自身のＳＮＳを更新。２月末で所属事務所を退所したことを公表した。松浦は自身のインスタグラムのストーリーズで、「この度、２０２６年２月２８日をもちまして、所属事務所を円満に退所致しました」と報告。続けて「これまで支えてくださった皆さまに、心より感謝申し上げます」とファンにメッセージを伝えた。今後については「フリーとしてアーティスト活動を続けていきますので引き続き応援よろしく