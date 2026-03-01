ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜・後８時）の第８話が１日、放送された。直役で出演している白石聖が、このほどコメントを寄せた。今回の放送では、直が命を落とす展開に。白石は「私自身、すごく悲しく衝撃的でした。女の子を守った場面はとと様に幼い頃かばってもらった記憶と重なり、切ない気持ちもありました」と心境を吐露した。撮影を終えた白石は「小一郎（仲野太賀）だったら、平和な世界を作ってくれるに違い