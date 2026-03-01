「東京マラソン２０２６」（読売新聞社など共催）に出場した兵庫県西宮市の自営業、川下史博さん（５１）は、４４歳でパーキンソン病と診断され、４６歳でフルマラソン挑戦を始めた。思うように体が動かないことも増える中、憧れの大会を５時間３９分２２秒で完走。「病気になると気が沈んでしまうが、何かに取り組むことで、少し人生が明るくなった」と晴れやかな表情を見せた。パーキンソン病は、神経伝達物質「ドーパミン」