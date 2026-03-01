3月1日、阪神競馬場で行われた6R・3歳1勝クラス（芝2000m）は、西村淳也騎乗の1番人気、コンジェスタス（牡3・栗東・高野友和）が快勝した。3.1/2馬身差の2着にドッグウッド（牡3・美浦・斎藤誠）、3着に2番人気のネッタイヤライ（牡3・栗東・矢作芳人）が入った。勝ちタイムは2:00.1（良）。【阪神4R】単勝1.1倍メルカントゥールが完勝人気に応えて快勝西村淳也騎乗の1番人気、コンジェスタスがデビュー2連勝を飾った。レース