3月1日、阪神競馬場で行われた4R・3歳1勝クラス（ダ1800m）は、坂井瑠星騎乗の1番人気、メルカントゥール（牡3・栗東・杉山晴紀）が快勝した。4馬身差の2着に2番人気のダンツシタン（牡3・栗東・本田優）、3着にブームバップビート（牡3・栗東・中内田充正）が入った。勝ちタイムは1:53.3（良）。【中山7R】ロデオドライブがデビュー2連勝2023年セレクトセールで6800万円（税別）単勝1.1倍に支持された坂井瑠星騎乗の1番人気、