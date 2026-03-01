3月1日、中山競馬場で行われた7R・3歳1勝クラス（芝1600m）は、津村明秀騎乗の2番人気、ロデオドライブ（牡3・美浦・辻哲英）が快勝した。3馬身差の2着に1番人気のスペルーチェ（牡3・美浦・宮田敬介）、3着にマーゴットブロー（牡3・美浦・伊坂重信）が入った。勝ちタイムは1:32.1（良）。【中山5R】根本師、馬上で感慨…ラストデーに弟子とのVサートゥルナーリア産駒津村明秀騎乗の2番人気、ロデオドライブがデビュー2連勝を