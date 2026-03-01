3月1日、中山競馬場で行われた5R・3歳未勝利（芝1600m）は、長浜鴻緒騎乗の1番人気、サザンテイオー（牡3・美浦・根本康広）が勝利した。アタマ差の2着に2番人気のアイアンパイク（牝3・美浦・村田一誠）、3着にナハトナナレオン（牝3・美浦・矢嶋大樹）が入った。勝ちタイムは1:35.6（良）。【中山4R】国枝師ラストデーにV…ルメールガッツポーズでゴール弟子・長浜鴻緒騎手と万感の1勝3歳未勝利・サザンテイオーと長浜鴻緒騎手