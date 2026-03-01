3月1日、中山競馬場で行われた4R・3歳1勝クラス（ダ1800m）は、C.ルメール騎乗の1番人気、チャーリー（牡3・美浦・国枝栄）が快勝した。10馬身差の2着にエスシービクトリア（牡3・美浦・村田一誠）、3着にガムラスタン（牡3・美浦・斎藤誠）が入った。勝ちタイムは1:51.7（稍重）。2番人気で菅原明良騎乗、エコロガノン（牡3・美浦・矢野英一）は、8着敗退。【中山記念】レーベンスティールが貫禄の重賞5勝目チャーリーが10馬