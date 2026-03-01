北朝鮮は、アメリカとイスラエルによるイランへの軍事攻撃について「最も醜悪な形の主権侵害だ」と非難しました。北朝鮮外務省の報道官は1日、国営通信を通じて談話を発表し、イランに対するアメリカとイスラエルの軍事攻撃について、「不法で無道な侵略行為であり、最も醜悪な形の主権侵害だ」と指摘しました。また、「アメリカとイスラエルの厚顔無恥な悪党的な行動を最も強い口調で非難する」と強調しました。さらに、中東の周