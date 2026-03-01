シュークリーム専門店ビアードパパから、春の訪れを感じさせる期間限定シュークリームが登場します。2026年3月1日（日）より販売される「苺ホワイトチョコシュー」は、華やかな見た目と甘酸っぱい味わいが魅力の春限定スイーツ。今年は桜をイメージした可愛らしいビジュアルにリニューアルされ、季節感たっぷりに仕上がっています。さらに同時発売の新フレーバӦ