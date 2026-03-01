国連安全保障理事会は3月1日、イラン情勢をめぐって緊急会合を開きました。中国の国連常駐代表の傅聡大使が発言し、「米国とイスラエルがイラン国内に対して横暴な軍事攻撃を行ったことにより、地域情勢が急激にエスカレートしており、中国はこれに深い懸念を抱いている。イランとその他の地域諸国の主権、安全、領土保全は尊重されなければならない」と強調した上で、関係各当事者は国際法を順守し、民間人の安全を確実に保障し、