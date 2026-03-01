現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。『豊臣兄弟！』制作統括インタビュー「最終回の内容は…」第八回「墨俣(すのまた)一夜城」の放送を終え、同ドラマで直を演じる白石聖さんがコメントを発表しましたのでご紹介いたします。ーーー大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリ