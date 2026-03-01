NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』に出演した白石聖のコメントが公開された。 参考：白石聖、『豊臣兄弟！』で得た“大きな収穫”初の大河ドラマは「これまでにない感覚」 本作は、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長の波乱万丈の生涯を描いた物語。主人公・木下小一郎（豊臣秀長）を仲野太賀、秀吉（木下藤吉郎）を池松壮亮が演じ、脚本を『半沢直樹』（TBS系）、『おちょやん』（NHK総合）などの八津弘幸が担当する。 3月1日放送の第8