生徒数減少に伴い今月末で閉校する福岡県久留米市北野町の三井中央高で1日、閉校式があった。卒業を迎えた3年生や同窓生らが出席し、母校との別れを惜しんだ。式の最後にはミュージシャンのGACKT（ガクト）さんがサプライズで登場し、会場を沸かせた。