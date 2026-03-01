日本代表の森保一監督が1日、U等々力で行われたJ1百年構想リーグ川崎F―水戸戦を視察後に試合後に取材に応じ、W杯期間中のベースキャンプ地に米テネシー州ナッシュビルを選んだ理由を説明した。1次リーグ第1戦、第3戦の会場となるダラスにある候補地も指揮官自ら3カ所視察した上で、空路で約2時間の距離にあるナッシュビルに決定。23年6月に完成した米MLSナッシュビルSCの最新鋭施設で、「選手が快適かつ集中して、充実した時