俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）に直役で出演中の白石聖がコメントを寄せた。【写真】追加キャストも豪華！ 相関図を公開■第８回（３月１日放送）のシーンを振り返ってとと様（坂井喜左衛門／大倉孝二）と対面するシーンは、とても思い出深いものになりました。小一郎（仲野太賀）・藤吉郎（池松壮亮）兄弟に対して高圧的な態度をとるとと様に複雑な思いを抱えては