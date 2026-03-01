お笑いタレント・有吉弘行（51）がパーソナリティーを務める1日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演。人生で初めて花粉症を発症したと報告する場面があった。有吉は「昨日起きたらめちゃくちゃ頭が痛くて。子供が生まれて寝不足で、免疫力が落ちていたというのもあって。鼻水が出て、喉が痛くて…風邪を引いてしまったな」と思ったというが「どうやら花粉症みたいで。生まれて初めてなりま