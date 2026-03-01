１日午前９時２０分頃、岐阜県下呂市小坂町落合の濁河大橋から南方約１０メートルの濁河川右岸で、「アイスクライミング中の男性が氷と一緒に滑落した」と同行者から１１９番があった。男性は崩れ落ちた氷塊の下敷きとなり、現場で死亡が確認された。同県警の発表によると、亡くなったのは５０歳代くらいの男性で、死因は多発性外傷。氷塊は直径約３メートル、厚さ約１・５メートルだった。同県警が男性の身元を調べている。