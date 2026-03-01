NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜午後8時）は、大河ドラマ第65作目で、天下統一を果たした豊臣秀吉の弟、豊臣秀長にスポットを当て、兄弟の絆と共にその生涯を届ける物語。主人公の秀長役を仲野太賀、秀吉役を池松壮亮が務める。■第9回「竹中半兵衛という男」小一郎（仲野太賀）と藤吉郎（池松壮亮）は美濃国主・斎藤龍興（濱田龍臣）の家臣である竹中半兵衛（菅田将暉）の調略に乗り出す。だが知恵者と名高い半兵衛は相当の変