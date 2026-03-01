高知競馬の大荒れ決着にＳＮＳが沸いている。第１４回御厨人窟（みくろど）賞・重賞（３月１日、高知競馬場・ダート１４００メートル、不良）は１日、地元高知の馬１２頭が出走して行われた。勝ったのは、岡村卓弥騎手が騎乗の１１番人気（単勝９３・８倍）のジョウショーホープ（牡６歳、高知・雑賀正光厩舎、父ミッキーロケット）。好位追走の形から、最後の直線で内から鋭い脚で抜け出した。昨秋にＪＲＡから高知に移籍し、