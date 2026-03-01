ボートレース浜名湖では卓球Ｔリーグ公式戦が２８日、１日の２日間にわたって開催された。公営競技場では初の試み。２８日はボートレース非開催日だったが、１日は水面でボートレース、場内のイベントホールでは卓球が開催された。その１日は地元・静岡ジェードが岡山リベッツと対戦。オープニングでは静岡県を拠点に活動するアイドルグループ「ＲＯＳＡＲＩＯ＋ＣＲＯＳＳ（ロザリオクロス）」がライブで会場を盛り上げ、田内