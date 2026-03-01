大阪公演が２月２８日に始まった「エリザベートＴＡＫＡＲＡＺＵＫＡ３０ｔｈスペシャル・ガラ・コンサート」。先の東京公演ではミュージカル「エリザベート」日本初演が宝塚歌劇団で幕を開けた１９９６年２月１６日を記念し、２月１６日に「９６雪組モニュメントバージョン」が上演された。元雪組トップスターで女優の一路真輝を筆頭に、高嶺ふぶき、香寿たつき、朱未知留ら初代メンバーによるプレミアムトーク、コンサートが