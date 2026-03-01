◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東▽第４節川崎２―２水戸（ＰＫ４―２）（１日・Ｕ等々力）川崎はＪ１初昇格の水戸を２―２で迎えたＰＫ戦の末に下した。前半終了間際に水戸ＦＷ加藤千尋に２得点を許す苦しい展開となったが、後半３９分にＦＷエリソンのＰＫで１点を返すと、同アディショナルタイムに主将ＭＦ脇坂泰斗のゴールで同点とし、ＰＫ戦で勝利した。＊＊＊執念の同点ゴールを挙げた脇坂は「１点