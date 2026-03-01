今年度で閉校を迎える宇部西高校で1日、最後の卒業式と閉校式が行われ100年を超える学校の歴史に幕を閉じました。宇部西高校で行われた卒業式。ことし卒業を迎えるのは宇部西高校最後の生徒となる72人です。1918年（大正7年）に宇部実習補習学校として創立しことしで創立108年これまで1万人以上の生徒がこの学校を卒業していきました。閉校が決まったのは2022年、入学当時は賑やかだった学校も今年度は下級生のいない3年生だけの学