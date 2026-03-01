県内のほとんどの公立高校で1日、卒業式が行われました。 74人が門出の日を迎えた県立長崎鶴洋高校。ウクライナから避難してきたエゴール・チュグンさんも卒業です。 式では岡野 祥士校長が1人1人に卒業証書を手渡し、「これまでの数々の学びを胸に自信を持って前へ進んでください」とはなむけの言葉を贈りました。 （卒業生代表 生田 わかばさん） 「この学びやで過ごした日々を思い出し、校訓である誠実・明朗・勤勉を