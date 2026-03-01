この記事をまとめると ■ダッシュボードに多くの芳香剤を並べているトラックは多い ■トラックのフロントガラスでよく見かけるのはエアースペンサーという定番商品だ ■トラック運転手にとってずらっと並べられた芳香剤はカスタムパーツの一種となっている ドラックが芳香剤をずらっと並べている理由とは トラックならではの特徴やカスタムは数多くあるが、筆者が前から気になっていたことのひとつに芳香剤がある。これは香りの