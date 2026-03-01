イランの首都テヘランで立ち上る煙。米イスラエルは2月28日に大規模な軍事作戦を開始した＝1日（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米国とイスラエルによる2月28日のイラン攻撃は、最高指導者ハメネイ師が多くの高官と集まる場所を米中央情報局（CIA）が直前に特定したことで実行に移された。夜襲する当初の計画を変更し、電撃的に白昼に決行。指導部の施設にミサイルで集中砲火し、ハメネイ師を殺害した。米紙ニューヨーク・タ