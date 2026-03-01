アメリカとイスラエルによる攻撃で、イランの最高指導者ハメネイ師が死亡しました。今後の展開について専門家は、ハメネイ師の死がすぐに現体制の崩壊につながる可能性は高くないとの見方を示しました。イラン情勢に詳しい慶応義塾大学政策・メディア研究科の田中浩一郎教授は、ハメネイ師の死がイランの現体制存続に与える影響について「体制自体はまだ残っており、イスラム共和国体制のままではないかということからみれば、体制