ボートレース芦屋の「ＢＴＳ勝山開設３２周年記念」が１日、幕を開けた。川崎智稔（２６＝岡山）は１Ｒ、４コースまくりを決め３連単１万６６６０円の万舟を演出。８Ｒではインから逃げて連勝発進とした。「後半は出足がいい感じはした。乗り心地は良かった」と舟足は上向きで感触も悪くない。「一走一走楽しくやろうかな。気合入れすぎたらダメなタイプなので」と２日目以降も自然体で臨み、好走につなげるつもりだ。