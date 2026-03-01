演歌歌手・青山新が１日、地元の千葉・浦安市文化会館大ホールで３度目となる単独公演を開催した。アカペラで４作目シングル「女のはじまり」でコンサートをスタートさせた青山。完全ソールドアウト公演で「ただいま！」と声をかけると、会場を埋め尽くした１０００人のファン「から「おかえり！！」の声が返ってきた。青山は「昨日は学校の先生からも連絡があって『（出演した）鬼レンチャン、見たよ』っていうんですよ」と