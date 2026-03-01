Ayumu Imazuが新曲「Bassline」を3月6日(金)に配信することが決定した。本楽曲はプロデューサーにBoy Blueを迎え、洗練されたミニマルなトラックに緻密なメリハリを効かせたサウンドデザインが光るダンスナンバーとなっている。無駄を削ぎ落としたグルーヴの上で、抑制の効いた歌詞とコントロールされたボーカルが、シンプルでありながら身体を揺らす推進力を持ち、クールさと艶やかさが共存する、Ayumu Imazuの新たな魅力を提示す