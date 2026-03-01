reGretGirlが、4月8日(水)にデジタルシングル「サブマリンユース」をリリースすることを発表した。「サブマリンユース」は４月よりスタートするTVアニメ『クラスで2番目に可愛い女の子と友だちになった』のオープニングテーマとして書き下ろされた新曲。本日開催された先行上映イベントの中でリリース日も発表された。楽曲は青春ラブコメディにぴったりの軽快でさわやかなアップナンバーとなっており、青春の甘酸っぱさ・儚さや繊