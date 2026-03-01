アラフォー夫の小さな失敗が増え、老眼を疑う妻。とはいえ、当の本人からは「まだそんな歳じゃないから」と軽く受け流されてしまいます。でも、ある出来事をきっかけに事態は思わぬ方向へ……。今回は筆者の知人から聞いたヒヤッとエピソードをご紹介します。 夫のミスが増えた 最近、アラフォー夫の“ちょっとしたミス”が増えてきました。 靴を左右逆に履いたり、洗剤と柔軟剤を間違えたりと小さいもので