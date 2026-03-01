三重県伊賀市で同居する80代の女性の首を絞めて殺そうとしたとして50代の娘が逮捕されました。 殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、伊賀市上神戸の無職、河合章江容疑者（58）です。 警察によりますと河合容疑者は1日午前9時ごろ、自宅で母親の澄江さん（84）の首を絞めて殺害しようとした疑いがもたれています。 その後、澄江さんは、死亡しました。 河合容疑者は容疑を認めています。 河合容疑者は澄江さんと2人暮