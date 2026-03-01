2月27、28日に「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」野球日本代表「侍ジャパン」は2月27、28日に「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」として中日との強化試合を戦った。2試合ともヒーローインタビューに超人気者が“乱入”し、ファンの注目を集めていた。2月27日の第1戦は先制3ランを放った佐藤輝明内野手（阪神）、28日の第2戦は先制ソロの牧秀悟内野手（DeNA）がヒーローインタビューに登場した。ボードを前