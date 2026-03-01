モデル、タレント、プロ雀士として活躍する“役満ボディ”岡田紗佳が2月28日、自身のインスタグラムを更新。美スタイル際立つ衣装姿を公開した。 【写真】スタイルの良さがうかがえるオフショルワンピ 「今日は麻雀格闘倶楽部UNION、麻雀ファイトガール、麻雀格闘倶楽部Spと渡り歩く予定です」と投稿。「たくさん同卓しよう！」と記し、オフショルダーのチェック柄のワンピース姿のオフショットを掲載した