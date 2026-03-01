【WWE】SMACK DOWN（2月27日・日本時間28日／ケンタッキー・ルイビル）【映像】美人秘書レスラー、バキバキ腹筋が際立つ“腹チラ”衣装タッグを組む日本人女子レスラーを凌ぐ存在感を放っている“美人秘書”レスラーが、この日も圧巻ボディを見せつけ。美腹筋が際立つ“腹チラ”衣装でファンを魅了した。日本時間2月28日に放送されたWWE「SMACK DOWN」は、翌日に控えたプレミアムライブイベン