大河ドラマ『豊臣兄弟！』。3月1日の放送回では、いよいよ信長軍による「美濃攻め」が本格始動。秀長たちは墨俣に砦を築く大作戦に着手した。【写真多数】落差8メートルの絶壁を這い、辿り着いた先には…道中を写真で一気に見るかつて日本全国に3万から4万ほど存在したとされる城。その大半を占めるのは、峻険な地形を活かした「山城」である。ドラマゆかりの城は“いま”を、古城探訪家の今泉慎一氏が訪ねた。ドラマ『豊臣兄