ヤクルトの青木宣親GM（44）が1日放送のテレビ朝日「『有働Times（タイムズ）』特別編侍ジャパン世界一の歴史秘蔵映像一挙公開！」（後6・04）に出演。日本が初代王者となった2006年の第1回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を振り返り「腹が立った」場面を明かした。2次ラウンド初戦の米国戦ではボブ・デービッドソン球審による「世紀の誤審」が起こった。同点の8回1死満塁、岩村の左飛で三塁走者・西岡がタッチ