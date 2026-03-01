【明治安田J1百年構想リーグ】横浜F・マリノス 3−2 東京ヴェルディ（2月28日／日産スタジアム）【映像】後方から「遅れて衝突」の瞬間まさかの“ノーファウル判定”が物議を醸している。2月28日の明治安田J1百年構想リーグ第4節で、横浜F・マリノスと東京ヴェルディが対戦。オリジナル10同士の注目カードは立ち上がりから両チームが勢いよくゴールに迫ったが、18分のワンシーンにファンが騒然とした。横浜FMのFWオナイウ情