【大“電動化”時代到来！特集「バッテリー」】クルマに比べると電動化が進んでいないイメージのあるバイクですが、近年は国産メーカーのラインナップも充実してきています。とはいえ、原付二種以下のスクーターが中心で、日常のコミューターというイメージです。“趣味の乗り物”として、どれくらい遊べるのか？過酷さで知られるダカール・ラリーで上位を独占する活躍を見せているArctic Leopard（アークティック・レオパード）