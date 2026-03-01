犬が『ありがとう』と言っているときにみせる行動５選 犬には『感謝』という概念はありません。これは人間特有の概念だからです。しかし、「嬉しい」「美味しかった」「楽しかったよ」などの感情は抱くので、「ありがとう」に類似した気持ちを相手に伝えることはよくあります。 ここでは、犬たちが「ありがとう」と言っているときにみせる行動をみていきましょう。 1.顔周りを舐める 犬が感謝を伝えるとき、相手の顔周りをぺ