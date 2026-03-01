2026年3月のみずがめ座（水瓶座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、みずがめ座の全体運、社交運、恋愛運を占います。みずがめ座（1月20日〜2月18日生まれ）試運転モード自分のパターンをつかむ1カ月・全体運根っからの自由人のみずがめ座さんですが、今月はどうしたことか、規律と秩序に惹かれそう。「きちんとするっていいな」的な気まぐれが起こるのです。時間でルーティーンを回していく、体にいいも