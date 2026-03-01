卓球元日本代表の石川佳純さんが47都道府県を回ったイベントの締めくくりとなる「サンクスツアーSPECIAL」がふるさと・山口市で開かれました。オリンピック3大会連続のメダル獲得など、日本卓球界をけん引してきた山口市出身の石川佳純さん。自身のキャリアを通じて得た卓球の魅力を日本中に伝えようと、2022年から去年12月まで「サンクスツアー」と題して47都道府県を回り、子どもたちと交流を重ねてきました。（石川