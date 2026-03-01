サッカー明治安田J1百年構想リーグV・ファーレン長崎は2月28日、ホームでセレッソ大阪と対戦しました。 前節の初勝利の勢いのまま、ホームでも勝利を飾りたいV・ファーレンは前半、主導権を握ると38分、マテウスが強烈なミドルシュートでネットを揺らし先制。1点リードで前半を折り返します。 後半は相手に主導権を握られる時間が続きますが、守備陣を中心に守り切り1対0で勝利