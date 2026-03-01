NEXERは、ジョイタス株式会社と共同で実施した地域別の「この春ドライブで行きたい場所」についてのアンケート調査結果を公表しました。同調査は、全国の男女1036人を対象に、インターネット上で実施（調査期間：2026年1月30日〜2月12日）。本記事では、関東地方居住者370人に聞いた、「この春ドライブで行きたい場所」ランキングを発表します。【4位までの全ランキング結果を見る】第2位：箱根2位は、神奈川県の「箱根」。都心か